Vítor Murta continua como presidente do Boavista até 2024

Vítor Murta vai continuar como presidente do Boavista durante, pelo menos, mais três anos, ou seja até 2024, ele que é o líder dos axadrezados desde dezembro de 2018. Manuel Tavares Rijo, presidente da mesa da Assembleia-Geral, comunicou ao início da noite desta terça-feira que não houve mais nenhuma lista candidata às eleições, cujo prazo terminou no último domingo, "pelo que se procederá em seguida aos restantes requisitos estatutários, designadamente a convocação do Conselho Geral e da Assembleia Geral Eletiva"."Exmos. Associados do Boavista Futebol ClubeVenho por este meio informar:1. Nos termos do Artº 113º dos Estatutos do Clube, "As propostas para a constituição das listas dos Corpos Gerentes, designando apenas os candidatos às três presidências devem dar entrada na secretaria do Clube até ao dia 5 de Dezembro que antecede o ano das Eleições, a fim de serem submetidas ao parecer do Conselho Geral."2. Segundo os Estatutos do Clube, o Mandato da atual Direção e restantes Corpos Sociais termina no final do presente ano de 2021.3. Nos termos do Artº 106º dos Estatutos do Clube, "É permitida a reeleição de qualquer membro sem limite de mandatos."4. Até ao final do prazo estipulado pelos Estatutos do Clube, deu entrada uma única Lista Candidata aos Órgãos Sociais do Boavista Futebol Clube para o Triénio 2022-2024, com a seguinte composição:- Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Manuel Tavares Rijo (sócio 432)- Presidente da Direção: Vítor Jorge Fonseca Murta (sócio 1223)- Presidente do Conselho Fiscal: Joaquim Agostinho Carvalho (sócio 957)5. Foi verificada a total conformidade da aludida lista única, pelo que se procederá em seguida aos restantes requisitos estatutários, designadamente a convocação do Conselho Geral e da Assembleia Geral Eletiva.Porto, 7 de dezembro de 2021O Presidente da Mesa da Assembleia GeralManuel Tavares Rijo"