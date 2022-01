Vítor Murta deixa garantia: «Não sai ninguém»

O presidente Vítor Murta assume que "o Boavista recebeu propostas por vários jogadores" neste mercado de inverno e também deu corpo à dificuldade em resistir a essa tentação financeira, mas garantiu que "o grande reforço foi o enorme esforço para manter todo o grupo"."Recebemos diversas propostas e é cada vez mais difícil contornar estas abordagens porque as dificuldades financeiras são imensas, mas não sai ninguém até ao final deste mercado", garantiu o responsável máximo axadrezado durante a sessão de treino à porta aberta aos adeptos que o plantel realizou no relvado secundário do Estádio do Bessa.Estratégia que Vítor Murta diz estar relacionada com o crescimento em perspectiva para a 2ª volta da Liga Bwin, onde o dirigente não só elogiou a dinâmica que Petit trouxe à manobra da pantera, como deu corpo ao objectivo de superar os 36 pontos e o 13º lugar amealhado na temporada passada."O Petit é um homem da casa que trouxe o carisma, a alma e o querer característico do Boavista. Os resultados também têm demonstrado que foi uma aposta segura e certa, mas ainda estamos em crescimento, porque o desempenho recente é uma amostra do que pretendemos até ao final da época", salientou Vítor Murta, convicto num desenrolar sem sobressaltos: "Isto é um processo longo e estes são apenas os primeiros passos, mas já se nota que a equipa está mais confiante e joga melhor futebol, pelo que espero ganhar mais jogos durante a 2ª volta e realizar uma época tranquila na perspectiva de o Boavista conseguir alcançar uma classificação melhor do que a da época passada".O Boavista começou a preparar a deslocação aos Açores com uma sessão de treino à porta aberta aos adeptos, sendo que a equipa foi recebida com uma ovação pelas várias dezenas de entusiastas que marcaram presença no relvado secundário do Estádio do Bessa.Manifestação calorosa no rescaldo do desempenho patenteado frente ao Benfica, na meia-final da Allianz Cup, onde os axadrezados acabaram por ser eliminados no desempate por grandes penalidades."Se houvesse justiça no futebol seria o Boavista quem estaria apurado para discutir a final da Allianz Cup porque formos a melhor equipa ao longo dos 90 minutos, mas a sorte não nos sorriu nos penáltis, pelo que o sentimento é de orgulho no grupo e na capacidade dos jogadores", confidenciou Vítor Murta, para logo de seguida salientar que "o Boavista é uma família". "Há uma clara ligação entre adeptos e a equipa, pelo que este treino aberto também é uma forma de agradecimento aos adeptos e à claque por todo o apoio que nos têm dado".