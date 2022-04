Vítor Murta deixa mensagem a Bracali: «Quem se dedica e é um profissional sério...»

Vítor Murta não deixou passar em claro a renovação de Rafael Bracali com o Boavista, com as partes a celebrarem um vínculo até 2023, e recorreu às redes sociais para comentar o tema.Numa curta mensagem, o presidente dos axadrezados deu os parabéns ao capitão pelo novo contrato e falou em reconhecimento."Quem se dedica e é um profissional sério, o reconhecimento surge com naturalidade. Renovamos com Bracali por mais uma temporada (2022/2023). Parabéns Capitão", escreveu o líder boavisteiro, deixando também uma mensagem a Filipe Ferreira e Pedro Malheiro, que renovaram também recentemente.