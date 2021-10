Vítor Murta desmente ordenados em atraso

Vítor Murta negou que o Boavista tenha ordenados em atraso e garantiu que o clube está a cumprir com as suas obrigações.





Em declarações aos jornalistas antes do jogo com o Belenenses SAD, o líder axadrezado criticou o agente de Alireza, que disse recentemente que o guardião tem ordenados em atraso, bem como que ainda não recebeu a sua comissão da transferência para o Bessa."Sintonia é absoluta. Mas queria fazer retrospectiva rápida. Desde que se falou de investidor, a estratégia foi sempre a mesma. Não íamos inscrever-nos, inscrevemos. Não íamos inscrever jogadores, jogadores foram inscritos. Agora são os salários em atraso. Com base numa notícia que saiu no Irão. Se bem se recordam, fizemos o cumprimento salarial para a Liga em Setembro. Como é possível haver salários em atraso? Sei que a comunicação social tem de fazer o seu trabalho, mas basta alguém no Irão, um agente, dizer que o guarda-redes tem salários em atraso. Não é o guarda-redes que o diz, é um agente que não recebeu a sua comissão. Isto faz sentido? Põe-se em casa a idoneidade do Boavista com base em algo que foi um agente no Irão que disse. Se houvesse um jogador, alguém da estrutura a dizer, mas não, foi alguém na Irão. Passou a ser uma verdade. Temos equipa inscrita, jogadores inscritos, salários pagos, estamos a fazer um bom campeonato", apontou o presidente do Boavista, seguindo com as críticas a Karim Farshidi, empresário do iraniano, confirmando, ainda assim, que a comissão não foi, de facto, paga."Temos de perceber de onde vem a estratégia, mas são sempre as questões financeiras. Tínhamos mais dificuldades antes do investidor do que agora. A partir da chegada do Gérard é que se começou a falar das dificuldades. Pelo contrário. A entrada do Gérard está a permitir-nos cumprir com as obrigações com dificuldade. As coisas levam o seu tempo. Ele confia na estrutura, nós confiamos nele e daqui vai crescer um grande projeto. Temos dificuldades? Temos. Os outros clubes também. Deu-se ênfase a um agente que tem como objetivo forçar o Boavista a pagar a comissão que o Boavista tem de pagar. De facto, ainda não recebeu. O objetivo é chantagear, pondo cá fora estas notícias, a ver se o Boavista fica quieto. Aqui ninguém cede a chantagens", apontou.Recorde-se que Karim Farshidi, agente de Alireza, revleou esta segunda-feira, em entrevista ao 'Maisfutebol', que o iraniano não recebeu ordenados e atacou o clube pelas promessas que terão ficado por cumprir.