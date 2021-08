Vítor Murta: «Impedimento de inscrever jogadores está resolvido»

O presidente Vítor Murta garantiu, durante o hastear da bandeira que assinalou o arranque das comemorações do 118º aniversário do Boavista, que "o impedimento de inscrever jogadores na Liga Portugal está resolvido". "Se não pudéssemos inscrever jogadores não estaríamos a contratar", defendeu ainda o dirigente.





Recorde-se que o técnico João Pedro Sousa tem apenas 15 jogadores disponíveis para a eliminatória da 2ª fase da Allianz Cup a discutir logo à noite frente ao Portimonense. Limitação de recursos humanos, contudo, que Vítor Murta garante não ter reflexos no arranque da Liga Bwin."Este impedimento surgiu de uma questão relacionada com a FIFA, por causa do Alberth Elis, e a burocracia para desbloquear a situação demora o seu tempo, mas já está resolvida e teremos uma equipa muito competente no campeonato", defendeu o dirigente.Confiança que o dirigente também transmitiu às várias dezenas de associados que se encontravam nas imediações do Estádio do Bessa para levantar o bilhete e a pulseira que dá acesso ao jogo frente aos algarvios.A iniciativa do diálogo partiu dos adeptos, mas desenrolou-se sempre em tom sereno e com Vítor Murta a explicar não só o contexto financeiro adverso dos axadrezados, como o papel fundamental do investidor Gérard Lopes na revitalização da SAD."Se há alguém que não queria impedimento era eu, mas o dinheiro não estica. Temos 225 mil euros de receitas mensais provenientes da televisão, mas quase 200 mil euros estão logo cativados para pagar impostos e dívidas", desabafou Vítor Murta perante as questões dos associados, garantindo que "Gérard Lopes já meteu muito dinheiro no Boavista e vai continuar a meter porque é parte interessada no sucesso e não há mais receitas": "Devemos dinheiro desde a época do título ao Jaime Pacheco. Acham que o Boavista tinha cinco milhões de euros para comprar o Chidozie? Ou três milhões de euros para comprar o Alberth Elis? Não tinha, foi o investidor".A actual reestruturação do plantel e a saída do director geral Admar Lopes foram outros assuntos que suscitaram várias questões dos adeptos, bem como os argumentos que conduziram Vítor Murta a assumir "a necessidade de vender o Alberth Elis e o Ricardo Mangas": "O desempenho desportivo da época passada foi miserável e tenho de assumir culpas no cartório porque deixei que um catraio estivesse à frente do futebol. Esta época será diferente. Queremos crescer, mas para isso ser viável o investimento do Gérard Lopes também tem de ser sustentável. O Bordéus está a atravessar um período complicado porque só pode comprar se vender, mas quer os nossos jogadores, pelo que teremos de ser pacientes nestas transferências".Para além da singela cerimónia do tradicional hastear da bandeira, acto simbólico protagonizado por José Soares Ferreira, nonagenário que é o sócio mais antigo do Boavista, as comemorações do 118º aniversário, que contaram com a presença Tavares Rijo, presidente da Assembleia Geral, e restante direcção do clube, prosseguiram com a inauguração da Casa do Sócio, espaço nas imediações do Estádio do Bessa que passa a ficar dedicado à confraternização dos adeptos axadrezados.