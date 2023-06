Vítor Murta na porta de saída do Boavista

O presidente Vítor Murta não se identifica com as alterações estruturais que o investidor Gérard Lopez, acionista maioritário da SAD axadrezada, tem em perspetiva e prepara-se para equacionar a possibilidade de abdicar da liderança da administração do emblema do Bessa. De acordo com as informações recolhidas por Record, Fary deve passar a integrar, no futuro, o Conselho de Administração.

O responsável máximo do clube do Bessa tem defendido, desde que assumiu funções, em 2018, a necessidade de uma política de compatibilidade financeira e desportiva. Percurso de sustentabilidade com provas dadas ao nível do equilíbrio que a equipa tem patenteado época após época na Liga Bwin e que tem sido conjugada com os interesses monetários que a operação envolve, nomeadamente a rentabilização de ativos e o consequente encaixe financeiro.