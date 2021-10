Vítor Murta pronuncia-se hoje sobre a atualidade financeira do Boavista

A prometida sessão de esclarecimento aos associados que o presidente Vítor Murta anunciou no arranque desta semana realiza-se hoje à noite no auditório do Estádio do Bessa. O objetivo desta iniciativa passa por elucidar o universo axadrezado sobre a atualidade financeira do Boavista, bem como sobre as alterações que a estrutura da SAD sofreu, em função da aquisição da maioria do capital social consumada pelo investidor Gérard López. O evento está agendado para as 21 horas e a entrada está confinada aos associados com as quotas de setembro regularizadas.