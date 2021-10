Vítor Murta recebe apelo à recandidatura

O apelo de um número significativo de sócios à recandidatura de Vítor Murta à presidência do Boavista nas eleições aprazadas para dezembro foi o aspeto mais significativo emanado da sessão de esclarecimento que decorreu na noite de ontem, no Bessa.

O balanço do diálogo indica que que os associados dos boavisteiros ficaram elucidados sobre a forma como se processou a transmissão das participações sociais, bem como os contornos do protocolo celebrado entre Boavista e SAD, e que assegura que existirá um futuro viável para ambas as instituições.

Em breve irá avançar, conforme previsto, a OPA obrigatória promovida por Gerárd Lopez no âmbito da qual os restantes acionistas serão convidados a vender as suas participações sociais ao investidor.