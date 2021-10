Vítor Murta vai esclarecer sócios sobre mudança na estrutura acionista da SAD

Vítor Murta, presidente da direção e da SAD do Boavista, vai esclarecer os sócios sobre as diversas questões que marcam a atualidade axadrezada, "em particular sobre a mudança da estrutura acionista da SAD".





O Boavista agentou uma sessão de esclarecimento para esta sexta-feira, às 21 horas, no auditório do Estádio do Bessa e, de acordo com a nota do clube, é permitida a entrada aos sócios com a quota de setembro em dia.