Vitória por 2-1 ante o Tirsense

Petit fez ontem o ensaio geral para a Taça de Portugal com os axadrezados a receber o Tirsense, líder da Séria A do Campeonato de Portugal, no relvado de treinos do Bessa.

O Boavista ganhou o particular por 2-1, com golos de Yusupha e Gorré, enfrentando um adversário semelhante ao que vai encontrar no domingo, na Madeira, onde vai jogar frente ao Machico, equipa que também milita no Campeonato de Portugal.

Os axadrezados não ganham desde o triunfo sobre o Sporting, perdendo depois em Famalicão e empatando no Bessa com o Marítimo.