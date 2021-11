Vukotic ganha vantagem para agarrar o lugar no meio-campo do Boavista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Ilija Vukotic, de 22 anos, apresenta-se como a principal aposta para colmatar a vaga de Seba Pérez em Arouca, dado que o colombiano atingiu o limite de amarelos e terá de cumprir castigo. Vukotic estreou-se pela seleção de Montenegro com um golo no empate (2-2) frente à Holanda, no sábado.