Vukotic recorda vinda para Portugal: «Cheguei aos juniores do Benfica numa das melhores gerações do clube»

Além disso, o montenegrino admitiu que foi preciso um período de ajuste à nova realidade futebolística, até pela qualidade dos jogadores com quem acabou por partilhar o balneário ao serviço das águias. "Eu jogava futebol há 16 anos no meu país e depois chego aqui e é uma realidade completamente diferente. Chego aos juniores do Benfica numa das melhores gerações que o clube teve, onde jogava o [João] Félix, o Jota, Gedson, Nuno Santos… Muitas pessoas. Naquele período fiz 30 e tal jogos pelos juniores e na altura não me apercebi do que estava a fazer. Só depois percebi que joguei ao lado de jogadores como o Florentino, que hoje está a fazer o que vemos", recordou Vukotic, antes de sublinhar: "Aquele primeiro ano no Benfica ajudou-me muito e só me apercebi disso alguns anos depois. Partilhei o campo com jogadores que hoje estão acima da média."Entretanto, o médio deu continuidade aos estudos, tendo concluído a licenciatura em economia, acautelando o seu futuro após a carreira como futebolista. "Depois do futebol não sei o que vou fazer. Talvez vá ser treinador, talvez vá ser agente, mas se calhar nem vou ficar ligado ao futebol. Então, é um excelente curso para depois da carreira escolher por que área queres seguir. Hoje, sem um curso superior, é muito difícil arranjarem um ótimo trabalho, ou seja, um trabalho que te satisfaça", referiu, considerando importante os jogadores continuarem a estudar: "Para todos os jogadores o futebol é a prioridade, mas acho que todos têm tempo suficiente para pelo menos tentar terminar os estudos. Hoje, a vida de profissional dá para tudo. Podemos treinar, ir a casa, fazer trabalho extrafutebol e ainda temos tempo para fazer a faculdade. E isso é muito importante para todos nós."Vukotic está a cumprir a segunda temporada no Boavista, tendo-se mudado em definitivo para o Bessa no último verão, após uma primeira época ao serviço das panteras por empréstimo do Benfica, onde nunca se chegou a estrear pela equipa principal. Em 2022/23, o montenegrino soma 13 jogos pelos axadrezados.