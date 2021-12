O Boavista comunicou esta manhã que Ilija Vukotic testou positivo para a Covid-19, tendo por isso entrado em isolamento conforme as orientações do Plano de Contingência da Direção-Geral da Saúde. O médio encontra-se assintomático.Segundo informam os axadrezados, a caso positivo foi detetado após a realização de uma testagem de controlo no domingo, tendo depois sido confirmado com um teste PCR.Assim sendo, Vukotic será baixa certa para Petit no jogo frente ao V. Guimarães, da 16° jornada da Liga Bwin, marcado para quarta-feira.