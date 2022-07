Watai oficializado e César a chegar

Alguns dias após a sua chegada à cidade do Porto, o médio-ofensivo Masaki Watai foi confirmado como reforço do Boavista por empréstimo do Tokushima Vortis até ao final de 2022/23, num negócio que contempla opção de compra.

Nas primeiras declarações como jogador das panteras, o japonês não escondeu a sua satisfação, realçando o facto de o ter feito no dia de aniversário. "É um momento duplamente especial e não podia ter tido uma melhor prenda", começou por dizer, aos meios do clube, afirmando ainda que fez "a escolha certa" e que "não podia estar mais entusiasmado com esta oportunidade".

Em relação à adaptação ao futebol português, acredita que o futebol português encaixa no seu estilo de jogo. "O futebol português é muito técnico e eu considero-me um jogador com técnica, rápido, bom remate e sou forte no um para um", analisou, prometendo trabalhar para que a barreira linguística não seja um problema: "Estou focado em melhorar a comunicação, de forma a não ser um entrave à minha adaptação. Vou tentar captar o máximo que conseguir da língua portuguesa e melhorar o inglês."

Bahia confirma César

A procura do Boavista por um novo guarda-redes parece ter chegado ao fim. O Bahia confirmou ter chegado a acordo com César para a rescisão do seu contrato, revelando que o seu destino será o clube axadrezado, tal como Record avançou na sua edição de 12 de julho - os brasileiros vão manter 10 por cento do passe do guardião. Apesar de não ter falado do Boavista, César despediu-se do clube assumindo "o desejo de jogar na Europa".