Yusupha: «A equipa lutou bem e conseguimos marcar»

Yusupha foi o herói do Boavista em Braga, ao apontar o golo que deu aos axadrezados o empate no fecho da 8ª jornada da Liga Bwin. Após a partida, o avançado não escondeu a felicidade por marcar mas partilhou os louros com os companheiros de equipa.





"Foi um jogo topo. A equipa lutou bem e conseguimos marcar. Agradeço aos adeptos e à equipa. Acreditámos muito, lutámos, lutámos. Achei que no final podíamos tirar algo e foi bom marcar", disse Yusupha, aos microfones da Sport TV.