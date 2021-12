O avançado Yusupha Njie foi convocado pela seleção da Gâmbia para representar o país durante a CAN, competição que arranca no início do próximo ano.Opção habitual do selecionador Tom Saintfiet, o atacante de 27 anos, que atravessa um bom momento de forma no Boavista, vai tentar ajudar a Gâmbia a ultrapassar a fase de grupos da Taça das Nações Africanas, prova que vai decorrer entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro.Na competição do continente africano, a Gâmbia tem encontros marcados com a Mauritânia, a 12 de janeiro, e com o Mali e a Tunísia, a 16 e 20 do mesmo mês, respetivamente. Antes disso, a seleção de Yusupha vai ainda realizar jogos de preparação frente à Argélia e Síria, nos dias 1 e 5 de janeiro, respetivamente.Apesar da chamada à seleção, a presença de Yusupha no encontro desta quarta-feira frente ao V. Guimarães não está risco e o jogador apenas se juntará aos trabalhos da sua seleção após o jogo da 16ª jornada da Liga Bwin.