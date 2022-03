Yusupha multado por exibir mensagem dedicada ao falecido pai

Yusupha foi multado em 680 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF por ter levantado a camisola de jogo depois do golo marcado ao Sp. Braga e exibido uma mensagem na camisola interior dedicada ao falecido pai."O jogador, nos festejos, exibiu uma camisola interior com o seguinte texto: 'His words keep me going. Like father like son. R.I.P. Biri Biri'. O jogador de seguida, referiu à equipa de arbitragem que era uma mensagem para o seu pai que faleceu", lê-se no mapa de castigos do CD, citando o relatório do árbitro do jogo, Manuel Oliveira, que não tomou qualquer ação disciplinar.O Boavista foi ainda multado em 204 euros porque Diogo Braga, administrador da SAD, esteve na zona técnica sem constar da ficha técnica do jogo.