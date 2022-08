Yusupha operado com sucesso à fratura na cara

O avançado Yusupha, do Boavista, foi esta quarta-feira operado com sucesso à fratura na cara sofrida no jogo de domingo, frente ao Santa Clara, partida que os axadrezados acabaram por vencer (2-1) e na qual o jogador de 28 anos acabou mesmo por marcar um golo.Tal como partilhou o clube nas redes sociais, o avançado recebeu a vísita do capitão Bracali ao final desta tarde, já depois da operação.Yusupha tem agora pela frente uma paragem estimada de quatro semanas, ficando assim Petit sem uma das peças mais importantes no plantel e que arrancou a temporada com o instinto de matador apurado, tendo marcado nos dois primeiros jogos oficiais do Boavista.