Takahiro Kunimoto reforça meio-campo do Casa Pia Japonês chega livre após rescindir com coreanos do Jeonbyuk Mortors, na sequência de excessos





GANSO. Médio criativo assinou contrato por dois anos

• Foto: Casa Pia AC