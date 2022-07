Estoril testa equipa antes do Santa Clara

O Casa Pia prepara-se para encerrar a pré-temporada 2022/23. O derradeiro teste antes do início do campeonato, agendado para 7 de agosto, frente ao Santa Clara, será frente ao Estoril, outra equipa primodivisionária (10 horas, à porta fechada). Pelas indicações dadas nesta fase da temporada, existem ainda algumas dúvidas sobre o onze da equipa orientada por Filipe Martins, sobretudo na composição dos três centrais e do trio de ataque. Na defesa, existem cinco opções – Isaac Monteiro, Vasco Fernandes, João Nunes, Fernando Varela e Léo Bolgado – para apenas três lugares. Já no ataque, Godwin e Sanca esperam por companhia. Rafael Martins chegou há pouco tempo e ainda não está entrosado.