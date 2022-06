Afonso Taira assina até 2023 pelo Casa Pia

Depois de assegurar as renovações dos defesas Vasco Fernandes, Lucas Soares e Derick Poloni, o Casa Pia anunciou ontem a permanência de Afonso Taira - um dos capitães - por mais uma época. O técnico casapiano, Filipe Martins, irá contar, assim, com a experiência do centrocampista, de 29 anos, que regressa ao principal escalão do futebol português.

Ao nosso jornal, Taira agradeceu o voto de confiança do clube lisboeta: “É o reconhecimento do meu trabalho e da minha qualidade. Estou confiante e desejo que em 2022/23 consigamos ser desafiantes, à imagem do que fomos durante a época passada, que culminou com a nossa subida histórica de divisão.”

Na temporada transata, o médio foi uma peça importante ao longo do campeonato: participou em 28 jogos ao serviço do Casa Pia, tendo efetuado uma assistência, na vitória dos gansos sobre o Mafra (3-1). Na carreira, Afonso Taira conta com passagens no estrangeiro pelos espanhóis do Córdoba, dos israelitas Kyriat Shomona e Beitar Jerusalém e dos romenos do Hermannstadt. Em Portugal, o médio, formado no Estoril com passagem pelo Sporting, jogou no Atlético, Estoril e Belenenses SAD.