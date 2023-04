Afonso Taira: «Poder roubar pontos a uma equipa como o Sporting é uma grande motivação»

Afonso Taira sublinhou esta quinta-feira, antes do treino aberto do Casa Pia em Pina Manique, que o duelo de domingo frente ao Sporting - pelas 18 horas - será "especial", uma vez que foi uma das 'casas' do médio durante a formação."A nossa preparação não muda muito [por ser o Sporting]. Aliás, não muda quase nada. Para nós, os jogos acabam por ter todos o mesmo peso. Sabemos que o Sporting está a lutar por objetivos e tem uma certa ansiedade para impor o seu jogo. Sabemos disso, sabemos o que podemos fazer para contrapor, e sabemos a importância do jogo do Sporting entre linhas. Não podemos ser passivos"."Acho que o jogo de ontem foi muito igual ao que tem sido. O Sporting foi forte, teve o domínio do jogo, teve muito volume ofensivo. Não é por um resultado que não é a favor deles que esperamos que venham fragilizados. Têm objetivos muito claros e não podem perder o foco"."É sempre bonito jogar contra qualquer equipa por onde já se passou. Ao Sporting tenho sempre um agradecimento especial pela formação. Claro que gosto sempre de os defrontar, não só por isso mas por ser uma grande equipa"."Séries de jogos sem perder ou ganhar são sempre boas para a dinâmica, mas também não é só por causa disso que vamos fazer um bom jogo. Há fases em que pontuamos mais em casa, outras fora. É importante os nossos adeptos poderem vir e desfrutarem do jogo"."Os 40 não me dizem grande coisa. Acho que já houve vários momentos ao longo da época, os 20 pontos, depois os 30, depois a manutenção. Poder roubar pontos e ganhar a uma equipa como o Sporting é uma grande motivação. Sabemos que o jogo conta os mesmos pontos relativamente ao encontro com o Vizela e a motivação é a mesma. Queremos ser competitivos contra uma equipa muito forte"."Há momentos em que se fazem esses cálculos, mas se nos agarrarmos muito... Em qualquer momento da época existem cálculos parecidos a esses. Seja por estarmos a lutar por lugares acima ou por estarmos a fugir à luta dos lugares de manutenção. Os jogadores acabam por saber que essa matemática existe, mas é raro pensar nisso durante a semana. Sabemos que somar pontos nos aproxima de lugares bons, de fazermos uma época ainda mais especial do que tem sido até agora, mas o nosso foco não é a matemática. O Arouca está a fazer um campeonato excecional, o V. Guimarães também está dentro do que ambiciona...""Considero que nesse jogo o Sporting foi muito forte e muito competente. O Sporting acabou por ser superior. Não sei se foi capacidade competitiva, experiência ou matreirice, mas acho que o Sporting foi mais competente. Temos de elevar o nosso nível para tentar, sabendo o que procuram do jogo, contrariá-los"."O nosso plantel tem muita qualidade não só no meio-campo, temos uma equipa muito equilibrada. O meio-campo é mais um exemplo do que se ambiciona. Uma equipa sem grandes ambições e conformista acaba por se contentar com um, dois ou três jogadores para essas posições. Não é o caso. A preparação para o jogo tem a ver com a dinâmica, os momentos dos jogadores, a adaptação. Claro que ter mais opções ajuda a equipa técnica a preparar a melhor estratégia".