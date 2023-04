Afonso Taira: «Quem responde três vezes a um golo do Sporting merece sair de cabeça erguida»

Afonso Taira considera que o Casa Pia tem muito mérito por ter anulado três desvantagens diante do Sporting, mesmo que tenha saído derrotado (3-4) do Jamor.

"Senti que a equipa sabia ao que vinha. Com contrariedades e os golos que foram aparecendo, equipa nunca perdeu o equilíbrio emocional. Soubemos estar no jogo. Sofremos os golos e não desmontámos, não mudamos a maneira de jogar e foi isso o que nos trouxe a tranquilidade para irmos respondendo de cada vez que o Sporting conseguia fazer o golo. Tenho de dar os parabéns porque há uma equipa que responde três vezes a um golo de uma equipa como o Sporting merece sair de cabeça erguida. Uma equipa que marca três golos neste campeonato e não sai pelo menos com um ponto é algo que não é normal e é frustrante. Mas é uma frustração boa, de algo que quase conseguimos. Agradecer o ambiente, às pessoas que tiraram duas ou três horinhas do seu domingo de Páscoa para vir aqui ao Jamor para ver o jogo", disse o médio do Casa Pia à Sport TV.

Esperava esta ofensiva do Sporting? Um golo a abrir o jogo?



"Não há nenhuma equipa que se prepare para começar um jogo a perder no primeiro minuto, é impossível. E o facto de ter acontecido pode notar um Sporting forte na entrada mas então o Casa Pia também entrou forte porque marcou passados poucos minutos. Foi um jogo aberto, em que teoricamente a equipa mais forte quis assumir o jogo mas o Casa Pia quis sempre fazer as suas investidas e tentámos sempre ir à procura de mais. Só sair daqui com pontos traria um sabor melhor"