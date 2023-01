Afonso Taira sem medo da intensidade do FC Porto: «Estamos preparados para isso»

Afonso Taira, médio do Casa Pia, não espera facilidades na partida de amanhã, diante do FC Porto. O jogador garante, todavia, que a equipa está preparada para fazer frente à intensidade de jogo dos dragões."Esperamos a identidade de sempre do FC Porto. É uma equipa intensa, ambiciosa e que obviamente vai querer impor o seu jogo. Faz da intensidade uma arma, mas estamos preparados para isso.""É a nossa realidade. É um fator ao qual não damos grande ênfase.""Aquilo que sentimos é que o que fazemos é a base da nossa confiança. Não tem a ver com os resultados, mas sim com que fazemos nos treinos. Isso sim faz-nos construir o nosso caminho. Depois sim pode falar-se em maturidade. Pois sabemos que ainda é muito cedo, ainda não acabou a primeira volta, não vale a pena olhar para a frente. Estamos cientes de que o campeonato faz-se de pontos.""Não singularizava o Otávio, até porque há muitos jogadores que caem no meio-campo, até o avançado. Característica que notamos em equipas que privilegiam a posse. A primeira coisa que temos de fazer é saber que, quando temos da bola isso, pode jogar a nosso favor."