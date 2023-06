Afonso Taira termina contrato e deixa o Casa Pia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Afonso Taira, de 30 anos, deixou o Casa Pia após o final do seu vínculo com o clube lisboeta, que milita na Liga Bwin, ficando assim livre para decidir o seu futuro.

"Obrigado Afonso Taira", publicou o emblema da capital na sua página do Instagram, socorrendo-se a várias imagens do atleta, completando a homenagem com o título "Ganso um dia, ganso para sempre".

O médio ofensivo, que estava no clube há uma época e meia, realizou esta temporada 39 jogos pela formação orientada por Filipe Martins.

Formado nas escolas do Estoril e do Sporting, Afonso Taira foi internacional português entre os sub-16 e os sub-19.