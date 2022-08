Anderson Cordeiro oficializado no Casa Pia

Anderson Cordeiro foi oficializado como reforço do Casa Pia. O extremo de 23 anos, que na última temporada jogou no Fuenlabrada e marcou quatro golos em 28 jogos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.Recorde-se que o brasileiro realizou todo o estágio de pré-época com o Santa Clara, mas agora assinou pelo Casa Pia. Conforme noticiou Record, apesar da intenção do emblema açoriano em contar com o avançado – autor de dois golos no estágio da equipa de Mário Silva – tal não irá acontecer. Na origem deste desfecho está o facto de o detentor do passe de Anderson Cordeiro, o Tsarsko Selo da Hungria, estar em processo de falência. Face à dificuldade em ter o jogador a custo zero, o Santa Clara recuou nas intenções de contratar o avançado e o Casa Pia não perdeu tempo e garantiu os préstimos do extremo.Este é o 10.º reforço o plantel liderado por Filipe Martins que, curiosamente, realiza o primeiro jogo do regresso à 1.ª Liga nos Açores, diante do Santa Clara.