Anderson Cordeiro poderá estrear-se pelo Casa Pia frente... ao Santa Clara, equipa onde realizou grande parte da pré-temporada, tendo apontado dois golos. Recorde-se que o avançado, de 23 anos, entrava nos planos do técnico Mário Silva, mas uma reviravolta com base em questões burocráticas fez com que o jogador brasileiro rumasse aos gansos.