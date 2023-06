André Geraldes regressa a Portugal para jogar no Casa Pia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa André Geraldes vai jogar no Casa Pia na temporada 2023/24, após deixar os israelitas do Maccabi Tel Aviv, com o qual estava ligado contratualmente desde 2019, anunciou esta terça-feira o clube da 1.ª Liga portuguesa.

Foi através das redes sociais que o emblema lisboeta divulgou a chegada do defesa direito, de 32 anos, que na última temporada disputou 36 encontros oficiais, tendo anotado um golo e duas assistências.

Em Portugal, Geraldes vestiu as cores do Chaves, Sporting, Vitória de Setúbal e Belenenses, o último clube luso que representou antes de rumar aos espanhóis do Sporting Gijón em 2018.