Ângelo Neto satisfeito com triunfo: «Fizemos o nosso dever»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ângelo Neto esteve em destaque na vitória do Casa Pia em Portimão ao apontar o primeiro golo da turma de Filipe Martins. O médio brasileiro sublinhou que o mais importante foi alcançado. "Viemos cá com um só objetivo, que era conquistar os três pontos num terreno difícil, sabendo da qualidade individual que tem o Portimonense, uma equipa muito complicada. Fizemos o nosso dever", analisou, garantindo que os gansos mantiveram a crença, até ao último segundo, que poderiam marcar. "Acreditámos até ao fim e fizemos o golo nos minutos finais. Agora é pensar no próximo jogo", atirou.

Já o guarda-redes Nakamura era um homem visivelmente desiludido. "É difícil, mas na próxima jornada temos de conseguir os três pontos", disse o japonês, deixando elogios ao Casa Pia, um adversário "muito bom".