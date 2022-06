Ansiedade aparece na toca do ganso

Os trabalhos de pré-época do Casa Pia, no relvado, arrancam já na próxima segunda-feira e, com o aproximar da data, o ‘nervosismo miudinho’ começa a dar sinais de vida.

“Como é óbvio, existe aquela ansiedade, mas é normal em todas as épocas. Chegamos a uma altura das férias que já só queremos é que a bola volte a rolar e eu não fujo à regra”, revelou Filipe Martins no âmbito de uma ação do Sindicato dos Jogadores, na qual é embaixador. A próxima temporada marcará o regresso do emblema casapiano à 1ª Liga, 83 anos depois, e o treinador não esconde o entusiasmo com o momento. “A paixão pelo treino é transversal em todas as épocas, mas admito que vai ser uma experiência enriquecedora e diferente. Iniciar uma época na 1ª liga vai ser algo novo para mim, porém a exigência vai ser exatamente igual, como quando treinava na 3ª divisão”, confidenciou o técnico de 44 anos.

Entretanto, o dia de ontem foi preenchido com uma primeira bateria de exames médicos, que continuará hoje. Ainda sem reforços à vista, os jogadores - Vasco Fernandes, Lelo, Ricardo Batista, Poloni, Sanca, Taira e ainda os juniores Matthew Leal e Pedro Cotão - mostraram-se sorridentes no regresso a Pina Manique. O Casa Pia aproveitou ainda para divulgar o calendário de pré-época e os adeptos casapianos podem anotar na agenda que dia 15 de junho, pelas 18 horas, será o primeiro teste do novo plantel.