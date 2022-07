Antoine está indisponível no Casa Pia

O avançado Antoine é o único jogador indisponível do Casa Pia para o jogo de hoje (17h30) frente ao Lugo, equipa que milita no segundo escalão do futebol espanhol. O goleador haitiano sofreu um traumatismo no joelho direito e acabou por abandonar a sessão de trabalho mais cedo.

A gravidade da lesão ainda é desconhecida, sendo que, para já, o atleta de 30 anos encerrou a sua participação no estágio de pré-temporada dos gansos, que decorre em Melgaço. Godwin deverá ocupar o lugar mais adiantado na equipa de Filipe Martins.