Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Capitão no Sporting e no Benfica, fez testes na Roma e só agora chega à 1.ª Liga: Diogo Pinto é trunfo do Casa Pia Pai, Filipe Pinto, garante que o médio-ofensivo tinha "opções financeiramente melhores" do que o Casa Pia





• Foto: Bruno Colaço