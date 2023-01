Cartagena sonda Eteki

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pode haver mais saídas do Casa Pia neste mercado de janeiro. O Cartagena, emblema que atua na 2ª divisão espanhola, perguntou sobre a situação de Yan Eteki. A informação foi revelada pelo jornalista espanhol Ángel García através das redes sociais e, segundo o mesmo, os espanhóis que contrataram recentemente o português Pepê Rodrigues estarão mesmo decididos a avançar para a aquisição do camaronês.Recorde-se que o médio de 25 anos chegou esta época a Pina Manique, depois de se ter desvinculado do Granada, e completou um total de 955 minutos, distribuídos por campeonato, Taça de Portugal e Allianz Cup. Ainda assim, Eteki nunca se conseguiu impor nas opções de Filipe Martins e, em 23 aparições nesta temporada, apenas foi titular em oito.