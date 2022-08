Casa Pia agradece receção do Santa Clara: «Postura que enobrece e valoriza o futebol português»

O Casa Pia emitiu, esta terça-feira, um comunicado onde agradece a "solidariedade demonstrada pelo Santa Clara" na visita da equipa aos Açores, na 1.ª jornada da Liga Bwin, num jogo que terminou com um empate sem golos Os gansos destacam a "forma digna e amável" como foram recebidos por todos os dirigentes, staff e adeptos do Santa Clara, sublinhando essa mesma postura como algo que "enobrece e valoriza o futebol português"."AGRADECIMENTO OFICIALO Casa Pia AC vem por este meio realçar a solidariedade demonstrada pelo CD Santa Clara na nossa recente deslocação ao Estádio de São Miguel, nos Açores.Fomos recebidos de forma digna e amável por todos os dirigentes, staff e adeptos do vosso ilustre clube. Os nossos adeptos agradeceram o mesmo tratamento, sendo uma postura que enobrece e valoriza o futebol português.Face a este gesto de fair-play e entreajuda esperamos retribuir com o mesmo profissionalismo aquando da futura deslocação do CD Santa Clara na 2ª volta do campeonato. Que a segurança, fair-play e entusiamo dos adeptos continue a ser uma das nossas maiores preocupações.Aproveitamos para desejar uma excelente época desportiva ao CD Santa Clara e que cumpram os vossos objetivos".