Casa Pia contrata avançado brasileiro Felippe Cardoso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado brasileiro Felippe Cardoso é o mais recente reforço do Casa Pia, anunciou este sábado o clube lisboeta, quinto classificado da Liga Bwin, na conta oficial no Facebook.



"Felippe Cardoso é ganso", indica, telegraficamente, o Casa Pia na rede social, numa referência ao jogador, de 24 anos, e a uma das alcunhas do clube (gansos), sem revelar pormenores sobre o processo de transferência e a duração do contrato do avançado.

O brasileiro passou os últimos quatro anos emprestado pelo Santos, sucessivamente, a Ceará, Fluminense, e Vegalta Sendai, do Japão, e a informação da sua contratação surge um dia após o Casa Pia ter anunciado a aquisição do médio angolano Beni Mukendi, proveniente do Trofense.