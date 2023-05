Casa Pia defende Vasco Matos: «Homem de profissionalismo e lealdade incontestada»

Vasco Matos, treinador-adjunto de Filipe Martins, tem sido um nome cogitado nos últimos dias após o bate-boca com Sérgio Conceição e o banco do FC Porto na derrota no Estádio do Dragão (2-1), a contar para a 32ª jornada da Liga Bwin.Esta terça-feira, o Casa Pia saiu em defesa do técnico, em comunicado. "O treinador adjunto Vasco Matos, é um destes Homens, que com o seu profissionalismo e lealdade incontestada procura o crescimento do clube e dos seus atletas, e por isso é merecedor da lealdade e solidariedade da restante equipa técnica, atletas, estrutura e Direção", pode ler-se.Há mais de 100 anos atrás o CASA PIA ATLÉTICO CLUBE foi fundado com base em três valores fundamentais: Cultura, Solidariedade e Desporto. É sobretudo através do rigor, da educação, da responsabilidade social, da solidariedade e da cultura que o clube tem delineado o seu percurso e pautado a sua atuação em todas as suas facetas e modalidades. Sobretudo, transmitindo aos seus atletas que existem valores inalienáveis e inegociáveis: os da sã competitividade, da lealdade, da independência, do respeito pelo adversário e pelas instituições. Fruto desta crença, o CASA PIA ATLÉTICO CLUBE contribuiu com figuras ímpares e icónicas do desporto nacional, assim como para a história e desenvolvimento do futebol em Portugal.E são estes os valores que o CASA PIA ATLÉTICO CLUBE, os seus atletas, treinadores e dirigentes, defendem de forma abnegada e intransigente. O treinador adjunto Vasco Matos, é um destes Homens, que com o seu profissionalismo e lealdade incontestada procura o crescimento do clube e dos seus atletas, e por isso é merecedor da lealdade e solidariedade da restante equipa técnica, atletas, estrutura e Direção.O CASA PIA ATLÉTICO CLUBE pretende contribuir para a salvaguarda e promoção do desporto nacional, sobretudo o futebol português, pelo que não confunde as ações dos homens com as instituições que dizem representar. Não tem sido nem será a nossa política alimentar quaisquer tipo de polémicas, no entanto sempre que necessário assiste o direito e o dever de defender a instituição.O êxito que o Casa Pia Atlético Clube atingiu, assim como a forma como tem competido, assentam nos valores que sempre defendeu, designadamente a independência e isenção, e apesar do que algumas "vozes" teimam em reproduzir, estes valores serão sempre os pilares da atuação desta instituição secular, em prol de um bem comum, comprometidos em promover a sã competição, como forma de promover o desporto nacional e, sobretudo, de exemplo às futuras e atuais gerações.