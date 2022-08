Casa Pia é o primeiro clube a pagar coima aplicada pela Autoridade da Concorrência

O 'Expresso' avança esta segunda-feira que o Casa Pia é o único condenado pela Autoridade da Concorrência (AdC) a ter pago a coima, de 8 mil euros, e as custas de 2 mil euros, do processo que visou 31 clubes dos dois principais escalões do futebol profissional. "Além do valor da coima e das custas que teve de suportar, o Casa Pia sofreu uma sanção acessória: teve de publicar o extrato da decisão da Concorrência num jornal de expansão nacional e em Diário da República. E foi a publicação em Diário da República que aconteceu na semana passada", pode ler-se no site da Tribuna, do semanário.Além do Casa Pia, também o Cova da Piedade, Aves e V. Setúbal não entregaram impugnações. "Os restantes clubes impugnaram, pelo que a condenação administrativa transita para a esfera judicial", explica o Expresso.Recorde-se que a AdC aplicou multas num montante global de 11,3 milhões de euros a 31 sociedades anónimas desportivas (SAD) que participaram na I e II Ligas na época de 2019/20. Em causa está a celebração de um acordo que impedia a contratação pelos clubes do primeiro escalão, na altura denominado Liga NOS, e do segundo, Liga-Pro, de futebolistas que rescindissem unilateralmente o contrato de trabalho evocando questões provocadas pela pandemia Covid-19. Recorde-se que esse acordo surgiu devido ao facto das duas provas se terem prolongado para além de 30 de junho, data habitual do final dos contratos, depois de uma longa paragem das duas Ligas no início da pandemia da Covid-19.Com esse acordo de não-contratação, conhecido por ‘no-poach’, as SAD não contratariam nenhum jogador que rescindisse com alguma das outras. Entende a AdC que o ‘pacto’ foi "suscetível de reduzir a pressão concorrencial" entre essas SAD e em consequência podia "reduzir a qualidade dos jogos de futebol e, nessa medida, prejudicar os consumidores, por reduzir o ambiente competitivo entre os clubes", por ler-se na acusação.O valor das multas foi apurado em função do volume de negócios das empresas, pelo que a SAD do Benfica recebeu a fatura mais cara a pagar: 4,163 milhões de euros. Seguem-se a SAD portista, com um montante de 2,582 milhões, e a do Sporting, com 1,666 milhões.Belenenses SAD - € 135 000Boavista - € 99 000Aves - Sociedade em Liquidação (não há lugar à aplicação de coima)Tondela - € 139 000Famalicão – € 192 000Paços de Ferreira - € 137 000FC Porto - € 2 582 000Gil Vicente – € 164 000Marítimo - € 199 000Moreirense – € 152 000Portimonense - € 111 000Rio Ave – € 163 000Santa Clara – € 132 000Sp. Braga - € 340 000Benfica - € 4 163 000Sporting – € 1 666 000V. Setúbal - € 3326V. Guimarães – € 506 000Académica - € 24 000Académico de Viseu – € 24 000Casa Pia – € 8000Cova da Piedade – € 32 000Feirense – € 22 000Mafra – € 20 000Estoril – € 27 000Penafiel - € 15 000Leixões - € 19 000Sp. Covilhã – € 26 000UD Oliveirense – € 16 000Varzim - € 26 000Vilafranquense, € 14 000Liga Portuguesa de Futebol Profissional - € 141 000