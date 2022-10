Casa Pia e Vizela em ação de convívio antes do jogo

O duelo entre o Casa Pia e o Vizela ainda nem começou e já tem motivos de interesse. O emblema lisboeta, em pareceria com a formação vizelense, vai dar o pontapé de saída na partida com uma ação que irá juntar os dois clubes.Com o lema 'Fair Play Juntos', os treinadores, Filipe Martins e Álvaro Pacheco, e os diretores desportivos, Diogo Boa Alma e Valter Vieira, vão estar à conversa no domingo, pelas 10h30, no hotel Lagoas Park. À tarde, a partir das 18 horas, os dois clubes vão entrar em campo, no Estádio do Jamor, para disputar a 9ª jornada da 1.ª Liga.