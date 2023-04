Casa Pia 'finta' impedimento de Filipe Martins e inscreve Miguel Quaresma como técnico principal

Tal como sucedeu com o Rio Ave , também o Casa Pia viu-se obrigado a mudar o nome do treinador indicado na sua inscrição na Liga Portugal por conta das regras do licenciamento na UEFA. Assim, ao invés de ter Filipe Martins como técnico principal, os gansos apresentam Miguel Quaresma oficialmente como o seu treinador. A atualização já foi feita no site da Liga Portugal e implica igualmente a entrada do antigo Coordenador de Formação do Sporting na equipa técnica do emblema lisboeta.Lembre-se que, no seu comunicado, o Rio Ave explicou a sua atualização pelo facto da UEFA não ter alterado os seus regulamentos "de forma a contemplar a exceção aprovada em Portugal", que permitia que as equipas recém promovidas pudessem continuar a ser comandadas por treinadores com a habilitação UEFA-Advanced (Grau III).