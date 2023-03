Casa Pia inicia próxima época fora de Pina Manique: Obras no estádio ainda não começaram

As obras de remodelação do Estádio Pina Manique ainda não arrancaram e não estarão prontas a tempo do início da próxima temporada. O Casa Pia terá, assim, de realizar os jogos como visitado noutro recinto, como tem sucedido na atual época.A garantia foi dada esta quinta-feira, no final do treino dos gansos, pelo diretor desportivo Diogo Boa Alma."Estamos com problemas burocráticos, normais, de aprovações camarárias. Mas cremos que nos próximos tempos isso estará ultrapassado. O projeto está há muito submetido, será aprovado e vamos iniciar as obras o quanto antes. Mas sabemos também que não vamos iniciar a próxima época aqui, em Pina Manique, como gostaríamos e esperaríamos. Esperemos que seja possível vir para cá o quanto antes, mas teremos de arranjar uma alternativa para a próxima época", disse o dirigente, aos jornalistas.