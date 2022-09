Casa Pia leva a melhor sobre o Vilafranquense em jogo-treino

O Casa Pia tem como próximo jogo oficial o embate com o Marítimo, no Funchal, a contar para a Liga Bwin. Já o Vilafranquense estreia-se na Taça de Portugal, na 2ª eliminatória, no domingo, no terreno do Juventude de Évora.

O Casa Pia e o Vilafranquense mediram forças esta terça-feira em Pina Manique, aproveitando a paragem competitiva para os encontros de seleções.No embate de caráter particular jogado de manhã, os gansos levaram a melhor e venceram por 2-1.Eteki e Lelo fizeram os golos da equipa de Filipe Martins. Já pelos ribatejanos, o autor do golo foi Balla Sangaré.