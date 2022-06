Casa Pia vai defrontar o Sheffield United em jogo-treino

O Casa Pia vai realizar em julho, em data a anunciar, um jogo-treino em Pina Manique com o Sheffield United, equipa que terminou no 5º lugar do último Championship, a 2ª liga inglesa. Os gansos vão fazer outros jogos de preparação frente a equipas portuguesas da 1ª e 2ª ligas, mas ainda não revelaram os nomes nem as respetivas datas.