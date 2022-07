Clayton assina com o Casa Pia

O avançado brasileiro Clayton assinou contrato com o Casa Pia, clube que foi promovido este ano à Liga Bwin, naquela que será a sua primeira aventura fora do Brasil, anunciaram esta terça-feira os lisboetas.

"De Vila Nova traz o samba no pé e muito jogo na asa! Clayton é o nosso novo ganso", escreveu o emblema casapiano nas redes sociais, acompanhado de um vídeo do atleta.

O dianteiro, de 23 anos, chega ao Casa Pia depois de uma experiência no Coritiba, com dois golos em 19 jogos, por empréstimo do Vila Nova, no qual realizou um total de 36 partidas e fez 10 tentos, já após Globo FC, Guarany de Sobral, Juventude e Lajeadense.

Clayton é o sétimo reforço para Filipe Martins, após os defesas Eduardo Fereira (ex-Caracas FC, da Venezuela), Fernando Varela (ex-PAOK, da Grécia), João Nunes (ex-Puskás Akadémia, da Hungria) e Léo Bolgado (ex-Leixões) e os médios Yan Eteki (ex-Granada, de Espanha) e Diogo Pinto (ex-Estrela da Amadora).

Em sentido inverso, saíram do clube, segundo classificado da última edição da II Liga, o médio Zidane Banjaqui (Mafra) e os avançados Jota Silva (Vitória de Guimarães), Lucas Silva (Mafra), Kleis Bozhanaj (regressou ao Spezia, de Itália) e João Vieira (Torreense).

O Casa Pia estreia-se na edição 2022/23 da I Liga com uma visita a Ponta Delgada, nos Açores, para encarar o Santa Clara, em 07 de agosto.