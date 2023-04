Clayton e Felippe lutam por lugar no ataque para a visita a Chaves

O duelo com o Sp. Braga, que terminou com triunfo dos arsenalistas (1-0), trouxe uma certeza a Filipe Martins: não poderá contar com o avançado Rafael Martins, uma vez que viu o quinto amarelo. Portanto, para a visita a Chaves, o técnico de 41 anos terá de fazer, pelo menos, uma alteração no onze. Os pontas de lança Clayton (4 golos marcados) e Felippe Cardoso (3) disputam o lugar.