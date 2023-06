Com a casa às costas: Casa Pia vai jogar a 84 km de Pina Manique

Mais um ano com a casa às costas. A Liga divulgou há instantes a lista de estádios indicados pelos clubes para a próxima temporada e o Casa Pia vai jogar no Estádio Municipal de Rio Maior.Conformenoticiou oportunamente, a possibilidade de os gansos se mudarem para o Restelo caiu por terra, uma vez que não chegaram a acordo com o Belenenses para a realização das obras necessários para reabilitação do recinto. Falhadas as negociações com os azuis, os gansos tentaram ainda junto da Liga conseguir a aprovação do Estádio Nacional e voltarem a jogar na mesma 'casa'. No entanto, como o nosso jornal já tinha avançado, tal pedido não iria receber sinal se não houvesse as obras necessárias no Jamor.No documento divulgado pela Liga Portugal está ainda a indicação de que a mudança para Rio Maior acontecerá até que as obras no Pina Manique estejam concluídas. No entanto, as mesmas ainda nem sequer avançaram, pelo que o plantel liderado por Filipe Martins irá jogar a 84 quilómetros de casa...