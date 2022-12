De cabeça limpa após as férias

Há 13 dias que o Casa Pia não joga mas hoje, quando entrar em campo, a equipa lisboeta vai surgir de ‘cabeça limpa’ depois de uma semana de descanso. Filipe Martins confirmou-o na conferência de imprensa de lançamento do duelo com o Sp. Braga. "Este período soube muito bem a todos. Tem sido uma época de muitas emoções, mais positivas, mas desgastante. Por isso, foi bom para recarregar baterias e pelos treinos vejo que esta paragem foi bom para os jogadores", garantiu o técnico.Filipe Martins espera um jogo aberto. "Ambas as equipas à procura da vitória e sabemos que o adversário tem muita qualidade", antecipou o treinador antes de confirmar novidades no onze: "Vamos manter a lógica do jogo anterior, mudar alguma coisa, mas seremos uma equipa competitiva. Na baliza pode jogar o Bravim ou regressar o Ricardo, para não perder ritmo."