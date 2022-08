Desaire no teste com o Real

A pensar na receção ao Benfica, o Casa Pia realizou ontem um teste diante do Real, que terminou com a vitória da equipa da Liga 3 (1-0).Filipe Martins apostou de início em jogadores que não foram titulares nos Açores, na estreia na Liga: Lucas; Rogério, Nuno e Isaac; Edu, Vitó, Yan e Poloni; Diogo Pinto, Clayton e Anderson. O clube emitiu uma nota a agradecer o “fairplay” e “a solidariedade demonstrada pelo Santa Clara” no jogo de domingo.