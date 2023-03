Diogo Boa Alma admite "muito interesse" em Leonardo Lelo mas garante: «Nenhuma proposta»

A época surpreendente do Casa Pia na 1.ª Liga está a resultar numa forte cobiça a vários jogadores do plantel orientado por Filipe Martins. Um dos nomes que tem assumido maior protagonismo em campo, e sobr o qual recaem também maiores perspetivas quanto a uma provável saída no final da época, é Leonardo Lelo, que tem contrato até junho de 2024.





O lateral-esquerdo, de 22 anos, é uma das alternativas que o Benfica equaciona para reforçar o plantel da próxima temporada e, comoadiantou, o passe do internacional sub-21 português pode custar 5 milhões de euros Esta quinta-feira, no final do treino do Casa Pia, o diretor desportivo Diogo Boa Alma falou aos jornalistas e, confrontado com o interesse em Lelo, que já esta época foi também associado ao Sporting, o dirigente reconheceu que existem "muito interesse" de vários clubes, mas sublinhou que ainda não chegou qualquer oferta oficial."Tanto o Lelo, como o Godwin e outros jogadores, têm despertado cobiça pelo bom momento coletivo. É sempre assim, as individualidades sobressaem quando a equipa tem um bom desempenho. O Lelo um dos jogadores que está a ser muito cobiçado, tem muito interesse, quer nacional, quer estrangeiro, mas até ao momento sem nenhuma proposta concreta", resumiu o dirigente casapiano.