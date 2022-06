Diogo Boa Alma oficializado como diretor desportivo do Casa Pia

Diogo Boa Alma foi anunciado como diretor desportivo do Casa Pia depois de ter cessado funções no início de maio no V. Guimarães. O novo dirigente dos gansos mostrou-se feliz pelo novo desafio na carreira."É um privilégio para mim fazer parte deste processo de liderança num clube histórico como é o Casa Pia. Estou muito entusiasmado para começar a trabalhar imediatamente e fazer parte de uma estrutura profissional de sucesso. Animado por conhecer toda a equipa de jogadores e staff e começar a trabalhar em conjunto no êxito deste clube", pode ler-se em declarações citadas na página oficial dos casapianos.