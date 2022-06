Diogo Pinto é reforço do Casa Pia, que deve divulgar hoje oficialmente a contratação do médio, o qual se destacou na última época no Estrela da Amadora.O acordo entre os clubes estava fechado desde a semana passada e faltava apenas o sim do jogador de 22 anos aos gansos, algo que surgiu ontem, seguindo-se a assinatura do contrato.